Nijmegen vangt tijdelijk 100 asielzoekers uit Ter Apel op

Honderd mensen die niet meer terechtkunnen in het aanmeldcentrum in Ter Apel, worden vanaf dinsdagavond opgevangen in Nijmegen. Het gaat om crisisopvang in de Jan Massinkhal, die nu in principe plaats biedt aan vluchtelingen uit Oekraïne. Hoelang de asielzoekers uit Ter Apel daar kunnen blijven is nog niet bekend, maar de noodopvang -stapelbedden in een sporthal - is in elk geval voor de komende nachten, meldt de gemeente Nijmegen.