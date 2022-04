Dure crèmes en parfums helpen omzet L’Oréal vooruit

Cosmeticamerk L’Oréal heeft in het eerste kwartaal de omzet flink opgevoerd. De verkoop van luxere producten trok stevig aan. Daaronder vallen bijvoorbeeld parfums van Yves Saint Laurent en Prada, huidcrèmes van Helena Rubinstein en Lancôme en make-up van Shu Uemura.

Behalve de luxeproducten ging ook de verkoop van professionele producten zoals shampoos en haarverf voor gebruik in kapsalons sterk omhoog. Daarbij speelde mee dat kappers in veel landen vorig jaar in het eerste kwartaal dicht waren vanwege coronalockdowns.

Wel merkte L’Oréal nog altijd de gevolgen van het coronavirus. In Hongkong en China waren in het eerste kwartaal nog lockdowns. Succesvolle campagnes rond Chinees Nieuwjaar en Valentijnsdag zorgden ervoor dat er ook hier een omzetplus was.

De totale omzet van L’Oréal kwam in de eerste drie maanden van het jaar uit op ruim 9 miljard euro. Op vergelijkbare basis, dus zonder bijvoorbeeld wisselkoersverschillen, was dat 13,5 procent meer dan in het eerste kwartaal van 2021.