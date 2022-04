VN-chef Guterres roept op tot bestand tijdens orthodoxe Pasen

VN-chef António Guterres heeft Oekraïne en Rusland opgeroepen de wapens vier dagen neer te leggen tijdens het orthodoxe paasfeest. Hij veroordeelde het jongste offensief van de Russen, die daarmee een grote regio tussen het pro-Russische oosten van Oekraïne en de rivier de Dnjepr in handen willen krijgen. Het verzet van Oekraïense militairen en milities in de provincies Donetsk en Loehansk zou dan gebroken kunnen worden.

De ‘bevrijding’ van de oostelijke regio Donbas is nu het hoofddoel van de Russische leiders. Andere gestelde doeleinden lijken niet haalbaar of zijn geschrapt in de ‘speciale militaire operatie’, zoals het Kremlin de oorlog noemt die nu al twee maanden duurt.

Guterres zei dat de Russen in plaats van nieuw leven en Pasen te vieren, in de aanval gaan. De strijdende partijen zouden van donderdag tot en met paaszondag een wapenstilstand in acht moeten nemen. Pasen is een tijd van vernieuwing, wederopstanding en hoop, aldus Guterres. Naar schatting 60 procent van de Oekraïners en 42,5 procent van de Russen noemt zich orthodox christen.

De oosters orthodoxe kerken stemmen hun feestdagen af op een kalenderindeling uit de Romeinse tijd die naar een paus juliaans is genoemd en die in vrijwel heel de christelijke wereld gebruikelijk werd. Vanaf de 16e eeuw is die in het Westen geleidelijk verdrongen door ‘onze’ gregoriaanse kalender, waarmee de oude kalender achter kwam te liggen op de nieuwe. In de Nederlanden duurde het eeuwen voor alle provincies waren overgestapt (1582-1701). De Russische staat hield de juliaanse oude kalender aan tot februari 1918. Maar de Russisch orthodoxe kerk werkt net als andere orthodoxe kerken nog steeds met de juliaanse kalender en is dan later met bijvoorbeeld Kerstmis en Pasen.