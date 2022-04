Fastfoodsector fel tegen minimumleeftijd, spreekt van betutteling

De fastfoodsector is niet te spreken over het voorstel van het wetenschappelijk bureau van het CDA voor een minimumleeftijd om fastfood te mogen kopen. Branchevereniging voor frituurbedrijven ProFri en Koninklijke Horeca Nederland (KHN) hebben het allebei over een vergaande vorm van betutteling. Volgens deze organisaties moet meer worden ingezet op educatie om het probleem van een ongezonde levensstijl tegen te gaan.

ProFri, met driehonderd ‘frietbakkers’ als lid, noemt het voorstel ‘de overtreffende trap van betutteling’. ‘Soms kunnen mensen de weg kwijtraken’, zegt directeur Frans van Rooij. ‘Dat we alcohol en roken aanpakken vind ik allemaal prima, maar als het gaat over eten slaan we te ver door.’ Ook de Tweede Kamerfractie van het CDA heeft al laten weten niets in het plan te zien.

Wel ziet hij dat de levensstijl van Nederlanders snel ongezonder wordt en dat daar iets aan moet worden gedaan. ‘Als je te weinig beweegt en ongezond eet, komen er steeds meer overgewicht en andere ziektes’, aldus de directeur. ‘Maar het is niet eerlijk om iedere keer ons frietje of hamburgermenuutje van ons af te nemen. Het lichaam heeft ook vet nodig.’

Voorlichting

In het tegengaan van de wildgroei van fastfoodketens, waar staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) vorige maand aankondigde naar te gaan kijken, ziet Van Rooij meer perspectief. ‘Daar staan we in principe achter.’ Dat geldt ook voor een andere aanbeveling van het wetenschappelijk instituut van het CDA, het aanpakken van reclames voor ongezond eten. ‘Het is niet normaal dat we geïndoctrineerd worden met de energiedrank van Red Bull. Daar moet wat aan gedaan worden. Dat geldt ook voor supermarkten en fastfood.’

Net als Van Rooij vindt KHN dat er nog kansen liggen op het gebied van educatie en voorlichting. ‘Uiteindelijk is de consument zelf verantwoordelijk voor een gezonde leefstijl en maakt daarin zijn eigen keuzes’, meent een woordvoerder van de branchevereniging voor de horeca. ‘De taak van de overheid is niet om met strengere regels te komen, maar om burgers beter voor te lichten.’

Fastfoodketen McDonald’s zegt in een korte reactie het belangrijk te vinden ‘dat gasten zelf een keuze kunnen maken uit een gevarieerd aanbod’.