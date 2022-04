Moederbedrijf Facebook in beroep tegen Russisch verbod

Meta Platforms, het moederbedrijf van de sociale media Facebook en Instagram, heeft in Rusland beroep aangetekend tegen een door de rechter opgelegd verbod. De diensten zouden namelijk ‘extremistische activiteiten’ hebben ontplooid. Dat meldt het Russische persbureau Interfax.

Facebook en Instagram werden op 21 maart verboden. De sociale media weigerden om berichten te verwijderen die kritisch waren over de Russische inval in Oekraïne en hielden zich ook niet aan een wet die het gebruik van de term oorlog voor het conflict verbiedt. Rusland noemt de inval zelf een ‘speciale militaire operatie’. WhatsApp, dat ook eigendom is van Meta Platforms, mocht wel gewoon actief blijven.