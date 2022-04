Britse parlementsvoorzitter staat debat over Johnson toe

De voorzitter van het Britse Lagerhuis, Lindsay Hoyle, staat oppositiepartij Labour toe donderdag te debatteren over de vraag of premier Boris Johnson het parlement heeft misleid met zijn overtredingen van de coronaregels. De premier kreeg daarvoor een boete en zal de politici dinsdag zijn excuses aanbieden.

Holey zei dat het niet aan hem is te bepalen of Johnson zich geringschattend heeft uitgelaten in het parlement over feestjes en bijeenkomsten in zijn woning en kantoor in Downing Street tijdens de lockdown. ‘Mijn rol is te beoordelen of er een betwistbare zaak ligt die onder de loep genomen moet worden.’

Labourleider Keir Starmer mag wat hem betreft dus een motie indienen om dat debat aan te vragen. De tekst zal woensdag worden gepubliceerd. De oppositie zal het parlement vermoedelijk vragen deze kwestie Johnson door te verwijzen naar een parlementaire onderzoekscommissie. Deze kan dan uitmaken of de premier opzettelijk de Lagerhuisleden op het verkeerde been heeft gezet met zijn reacties op de beschuldigingen van wetsovertredingen in Downing Street.

Het is de vraag of de motie het haalt. De Conservatieven hebben een ruime meerderheid in het Lagerhuis. Een behoorlijk aantal partijgenoten van Johnson moet met de oppositie meestemmen om een parlementair onderzoek in gang te zetten. Vooralsnog heeft slechts een handjevol van hen openlijk kritiek geuit op de premier.