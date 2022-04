ACM mag huurbemiddelaar niet aanpakken van rechter

Toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) had huurbemiddelaar Duinzigt niet mogen beboeten voor het rekenen van verboden inschrijf- en administratiekosten. Die kosten zijn weliswaar verboden, maar het was aan getroffen huurders om het bedrijf ter verantwoording te roepen, oordeelde het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). De ACM zegt teleurgesteld te zijn over de uitspraak.

Huurders bij Duinzigt moeten 40 euro inschrijfkosten en 75 euro administratiekosten betalen voordat zij hun woning kunnen betrekken. Tegelijkertijd wordt het bedrijf betaald door de verhuurder. Omdat dat verboden is, trad de ACM op. De waakhond oordeelde dat het een zogenoemde ‘oneerlijke handelspraktijk’ is en legde een last onder dwangsom op.

Duinzigt vocht de zaak aan, maar de rechtbank oordeelde eerder dat de ACM op mocht treden omdat er inderdaad sprake is van een oneerlijke handelspraktijk. Het CBb oordeelde echter dat de overtreding niet in die categorie viel en dat de ACM dus geen boete had mogen opleggen. Tegen de uitspraak van het CBb is geen beroep meer mogelijk.

De toezichthouder stelt nu vast dat zij maar weinig kan betekenen voor huurders in het geval dat huurbemiddelaars van zowel verhuurders als huurders geld vragen en daar transparant over zijn. De ACM wijst erop dat de wet moet worden aangepast als de politiek die situatie wil veranderen.