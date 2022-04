Onderwijsorganisaties: geef student uit Oekraïne financiële hulp

Studenten die gevlucht zijn uit Oekraïne zouden financieel geholpen moeten worden om hun studie in Nederland voort te zetten, zo vinden drie organisaties voor hoger onderwijs. ‘Te hoge kosten mogen nooit een barrière zijn voor gevluchte studenten om hun studie voort te zetten’, schrijven de Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF, Universiteiten van Nederland en de Vereniging Hogescholen in een brief aan onderwijsminister Robbert Dijkgraaf en staatssecretaris van Asiel Eric van der Burg.

Op dit moment is niet duidelijk onder welke voorwaarden studenten uit Oekraïne hun studie hier kunnen vervolgen, aldus de organisaties. Zij willen dat de studenten studiefinanciering krijgen en alleen het wettelijke collegegeld hoeven te betalen. Dat bedraagt voor het komende studiejaar iets meer dan 2200 euro. Als de studenten niet in aanmerking komen voor het wettelijke collegegeld kunnen de kosten voor een studiejaar oplopen tot 15.000 euro, legt een woordvoerder van UAF uit. In dat geval ‘zal het voor het merendeel van de gevluchte studenten niet mogelijk zijn om een studie in Nederland te starten of te vervolgen’.

De organisaties laten weten tot dusver tientallen vragen te hebben gekregen van studenten die hun studie in Nederland willen voortzetten. Het gaat om studenten met een Oekraïens paspoort, maar ook studenten uit bijvoorbeeld Nigeria, Sierra Leone, Jemen, Syrië, Irak en Turkije die het land moesten ontvluchten na de Russische inval. Het gaat om een relatief groot deel studenten geneeskunde, aldus UAF. De organisatie schat in dat de meesten snel zouden kunnen instromen omdat ze Engels op hoog niveau spreken.

Officieel moeten studenten die in september willen beginnen zich voor 1 mei inschrijven voor een studie. De organisaties willen dan ook dat op ‘zeer korte termijn’ een besluit wordt genomen over voorwaarden waaronder de studenten hun studie kunnen hervatten.