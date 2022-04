Geen garantie dat alle vluchtelingen uit Ter Apel onderdak vinden

Er moeten nog slaapplaatsen gevonden worden voor driehonderd mensen die tot voor kort ondergebracht werden in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Staatssecretaris van Asiel Eric van der Burg zegt niet te kunnen garanderen dat hij die plekken zal vinden, maar wil ‘niet speculeren’ over het aantal mensen voor wie geen onderdak gevonden kan worden.

Het kabinet wist al langer dat er vanaf deze dinsdag een groot aantal extra opvangplaatsen gevonden moet worden. Dat komt doordat er een aanzienlijk aantal mensen werd opgevangen in tenten waarvoor de vergunning deze dinsdag zou verlopen. De gemeente had al aangekondigd dat die niet verlengd zou worden, waardoor er in de nacht van dinsdag op woensdag geen mensen meer mogen overnachten in de paviljoens die zijn geplaatst. Van der Burg zegt burgemeester Jaap Velema van Westerwolde daarin te begrijpen. ‘Hij zegt: ik heb onze taak meer dan volbracht, en extra gedaan. Nu is de rest van Nederland aan de beurt.’

Van der Burg vindt het ‘echt een nederlaag’ dat het niet is gelukt om genoeg opvangplekken te vinden, herhaalde hij dinsdag. Hij zal naar eigen zeggen de komende maand ‘met veel stress, veel bellen’ opvang moeten regelen om het probleem te verhelpen. ‘Zodra ik dit gebouw uit loop ga ik aan de slag.’ Hij noemt de situatie ‘ik zal me netjes gedragen: zeer onwenselijk’, en zegt dat de kwestie toont dat Nederland nog een ‘tweede, derde misschien vierde Ter Apel’ nodig heeft.