76 gevangenen door Rusland vrijgelaten bij ruil met Oekraïne

Het was de vijfde keer sinds het begin van de oorlog in Oekraïne dat de twee landen gevangenen uitwisselden. Vorige week meldde Kiev dat het dertig krijgsgevangenen naar Rusland had teruggestuurd na een bevel van de Oekraïense president Volodimir Zelenski.

Zelenski heeft aangeboden om de Oekraïense zakenman en politicus Viktor Medvedtsjoek te ruilen voor Oekraïners die door Rusland gevangen zijn genomen. Medvedtsjoek geldt als een bondgenoot van de Russische president Vladimir Poetin.

De pro-Russische politicus werd door de Oekraïense regering gearresteerd toen hij zijn onder zijn huisarrest probeerde uit te komen. De veiligheidsdiensten van Kiev zonden maandag een video uit waarin Medvedtsjoek aan Poetin vraagt om de evacuaties van burgers en troepen uit de belegerde havenstad Marioepol toe te staan in ruil voor zijn vrijlating.