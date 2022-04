Aandelenbeurzen New York voorzichtig begonnen na cijferregen

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag na de openingsbel niet ver van hun slotstanden van een dag eerder gekomen. Beleggers kregen kwartaalberichten van enkele grote bedrijven te verwerken. Tegelijkertijd gaat de aandacht uit naar het nieuwe offensief dat Rusland op het oosten van Oekraïne heeft geopend en signalen over snellere renteverhogingen.

De Dow-Jonesindex ging 0,4 procent omhoog naar 34.538 punten. De breed samengestelde S&P 500 steeg 0,2 procent tot 4401 punten en de Nasdaq verloor 0,1 procent tot 13.323 punten.

Op de Europese beurzen hield de rentevrees de gemoederen al bezig. De baas van de Federal Reserve Bank in St. Louis heeft daarnaast gezegd dat de Amerikaanse centrale bank de rente snel verder zal moeten opkrikken om de hoge inflatie te kunnen beteugelen. Hij sloot zelfs niet uit dat er in een keer een relatief grote rentestap nodig zou zijn.

IMF

Hogere rentes zijn doorgaans ongunstig voor aandelen, omdat die ten opzichte van veiliger geachte obligaties minder aantrekkelijk worden. Vooral duur geprijsde technologieaandelen zakken dan ook vaak bij signalen van stijgende rentes.

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) verlaagde de groeiverwachtingen voor economieën wereldwijd en gaat nu uit van een veel hogere inflatie in de VS en de eurozone. De Amerikaanse economie heeft een betere kans op een zachte landing dan de Europese, zei IMF-hoofdeconoom Pierre-Olivier Gourinchas.

Wapens

Onder andere farmaceut Johnson & Johnson (plus 3 procent) opende de boeken. Het concern schrapte zijn eerdere voorspellingen voor de omzet uit het door dochterbedrijf Janssen ontwikkelde coronavaccin, onder andere wegens een ‘overaanbod’ op de wereldwijde markt voor vaccins tegen het longvirus. De omzet steeg maar de winst daalde.

Aandelen van Lockheed Martin stegen 0,5 procent. De fabrikant van wapens en gevechtsvliegtuigen ondervond in de eerste drie maanden van het jaar problemen met de toevoer van onderdelen. Daardoor daalde de winst. Over een eventuele grotere vraag naar wapentuig vanwege de oorlog in Oekraïne zei het bedrijf niets.

Manpower

Uitzendconcern Manpower boekte een veel hogere winst dan een jaar eerder. De concurrent van Randstad boekte ook een 4 procent hogere omzet, mede geholpen door de krappe arbeidsmarkt in veel delen van de wereld. Het aandeel dikte 2,9 procent aan.

Een vat Amerikaanse olie kostte 3,7 procent minder op 104,25 dollar per vat. Brentolie daalde 3,4 procent in prijs tot 109,29 dollar per vat. De euro was 1,0796 dollar waard, tegenover 1,0789 dollar een dag eerder.