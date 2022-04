IMF somberder over groei Nederland en rest van de wereld

Het herstel van de wereldeconomie uit de coronacrisis loopt door de oorlog in Oekraïne averij op. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft zijn economische voorspellingen flink naar beneden bijgesteld. De grootste klappen vallen in Oekraïne zelf en in Rusland. Ook in Nederland pakt de verwachte groei lager uit, denken deskundigen van de VN-organisatie.

Volgens het IMF groeit de omvang van de wereldeconomie dit jaar waarschijnlijk maar met 3,6 procent en volgend dan nog eens met 3,6 procent. Bij de vorige raming in januari was nog de verwachting dat de wereldeconomie dit jaar 4,4 procent zou groeien en volgend jaar 3,8 procent.

In Nederland wordt nu gerekend op plussen van respectievelijk 3 en 2 procent, waarmee het IMF voor dit jaar nog wat minder groei voorziet dan de laatste prognose door het Centraal Planbureau (CPB). De cijfers zijn ook een tikkeltje somberder dan het IMF eerder zelf schetste. De laatste IMF-raming voor Nederland dateert al van wat langer geleden, nog voor de lockdown van eind vorig jaar.

Rusland

Dat het IMF zijn economische voorspellingen flink naar beneden zou bijstellen, was al aangekondigd. Topvrouw Kristalina Georgieva becijferde onlangs zelfs dat de vooruitzichten in meer dan 140 landen somberder waren geworden door de Russische invasie in Oekraïne en de sancties tegen Rusland die volgden.

De mondiale bijstelling is voor een belangrijk deel een gevolg van de 8,5 procent krimp die het IMF dit jaar verwacht in Rusland, dat de laatste tijd erg geïsoleerd is geraakt. In twee jaar lijkt de Russische economie zelfs meer dan een tiende van zijn omvang te verliezen. Voor Oekraïne voorzien de economen een krimp van wel 35 procent. Maar de situatie daar is zodanig lastig in te schatten dat er voor 2023 niet eens meer een raming is gemaakt.

Grondstoffen

In de meeste landen zijn het vooral de verstoringen van leveringsketens en schaarste op de grondstoffenmarkten die de meeste pijn veroorzaken. Daardoor zijn de prijzen flink gestegen. Het IMF schat in dat de inflatie langer dan eerder aangenomen op een hoog niveau zal blijven. In nieuwe grafieken van het fonds is te zien dat de inflatie pas later dit jaar zijn hoogste punt bereikt en daarna pas gaat afzwakken.

Pierre-Olivier Gourinchas, die eerder dit jaar Gita Gopinath opvolgde als hoofdeconoom van het IMF, waarschuwt dat de ramingen door veel onzekerheden zijn omgeven. Dan gaat het niet alleen om de mogelijkheid van bijvoorbeeld zwaardere sancties. Als er opeens weer een nieuwe variant van het coronavirus zou opduiken, kan dat de economie eveneens raken.