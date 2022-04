VN: hongersnood dreigt voor 20 miljoen mensen in Hoorn van Afrika

Vanwege ernstige droogte in Kenia, Somalië en Ethiopië dreigt hongersnood voor zo’n 20 miljoen mensen, waarschuwen de Verenigde Naties dinsdag. Door een maandenlange periode van droogte bevindt de Hoorn van Afrika zich op het randje van een humanitaire catastrofe.

Volgens het Wereldvoedselprogramma (WFP) van de VN gaat het om de ergste droogte in veertig jaar tijd. Gewassen en vee dreigen te vergaan en grote aantallen mensen dreigen gedwongen te worden hun huizen te verlaten vanwege een tekort aan voedsel en water. Bovendien verslechtert de situatie zich nu verder vanwege het regenseizoen dat uitblijft.

‘Terwijl de langverwachte regen een maand na het begin van het regenseizoen nog uitblijft, neemt het aantal mensen dat als gevolg van de droogte honger lijdt gedurende 2022 mogelijk toe van 14 miljoen tot 20 miljoen’, stelt het WFP.

Reëel risico

Volgens het VN-programma heeft 40 procent van de inwoners van Somalië, zo’n 6 miljoen mensen, te maken met een extreem niveau van voedselonzekerheid en als de huidige omstandigheden aanhouden ‘is er een erg reëel risico op honger’. In Kenia gaat het om een half miljoen mensen die risico lopen.

Ook de oorlog in Oekraïne draagt bij aan de slechte situatie in de Hoorn van Afrika. Als gevolg van de oorlog zijn voedsel- en brandstofprijzen gestegen en is de handel wereldwijd verstoord.