Vakbond FNV voert actie bij aandeelhouders PostNL voor hoger loon

Vakbond FNV voert met een tiental PostNL-medewerkers actie voor betere arbeidsvoorwaarden voor het personeel van het post- en pakkettenbedrijf. Dat gebeurde bij het Marriott Hotel in Den Haag, waar dinsdagmiddag de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering is van PostNL. De actievoerders willen onder meer een uurloon van minimaal 14 euro, omdat dat een leefbaar inkomen zou betekenen.

Het groepje stond voor het hotel met een nagemaakte brievenbus van karton. Voor aandeelhouders zijn er fictieve cheques van 250 miljoen euro, waarmee zij de keuze kunnen maken tussen aandelen inkopen of medewerkers steunen. De cheque moeten zij dan in het passende vak van de brievenbus te stoppen, is het idee. Veel animo om daaraan mee te doen vanuit de enkele al gearriveerde aandeelhouders was daar nog niet voor. ‘Ik heb niets met de FNV’, zei een van de mannen.

Het is geen grote actie, want voor veel personeel is het volgens FNV-bestuurder Maadey Meuleman gewoon een werkdag. ‘We roepen op tot goed werkgeverschap en vragen aandeelhouders te kiezen voor de medewerkers’, verklaart de bestuurder de reden van de actie. Behalve een hoger uurloon wil de vakbond ook dat een groter deel van het personeel in vaste dienst komt.

‘PostNL pretendeert koninklijk te zijn, maar dit gedrag is niet koninklijk’, zei Zakaria Boufangacha, vicevoorzitter bij de vakbond, in een toespraak tegen de aanwezigen. ‘Er wordt goud geld verdiend, maar dit wordt niet eerlijk verdeeld.’

De politie vroeg de actievoerders vlak voor het begin van de aandeelhoudersvergadering om 14.00 uur weg te gaan bij de ingang van het hotel. Zij hadden niet de juiste vergunning om daar te mogen staan. De actievoerders verplaatsten zich naar een plek naast het hotel.