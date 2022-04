Oorlog Oekraïne kan maker Peppa Pig-speelgoed veel omzet kosten

Afgelopen kwartaal stegen de opbrengsten nog met 4 procent tot 1,2 miljard dollar. Vooral spellen als Magic: The Gathering en Dungeons & Dragons liepen goed. Hasbro mikt voor heel het jaar ook nog steeds op een bescheiden groei. Maar door de situatie in Oekraïne zouden de totale verkopen ook zomaar minder gunstig kunnen uitpakken, wordt daarbij als kanttekening geplaatst. Op wat voor manier de omzetschade zou kunnen optellen tot 100 miljoen dollar, zegt de onderneming niet.

Onder de streep bleef afgelopen kwartaal ruim 61 miljoen dollar winst over. Dat is bijna de helft minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Terwijl de vraag naar speelgoed is gestegen sinds het begin van de coronapandemie, hebben fabriekssluitingen, een gebrek aan containerschepen en lange vertragingen in de havens de kosten doen stijgen en de winstmarges bij Hasbro onder druk gezet. Hasbro denkt zijn winstgevendheid in de loop van het jaar nog wel te kunnen verbeteren.