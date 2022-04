Poolse grenswacht telt ruim 2,8 miljoen Oekraïense vluchtelingen

Niet alle Oekraïners die naar Polen zijn gevlucht verblijven daar nog steeds. Een deel is doorgereisd naar andere EU-landen, zoals Duitsland en Nederland.

14.400 mensen staken maandag bovendien de grens over van Polen naar Oekraïne. In totaal zijn sinds het begin van de oorlog op 24 februari 738.000 mensen van Polen naar Oekraïne gegaan. De Verenigde Naties schatten dat het er zo’n 30.000 per dag zijn. Het merendeel is Oekraïens staatsburger. Zij reizen vooral naar gebieden die door het Oekraïense leger zijn heroverd.