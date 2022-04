Kremlin: niet gemachtigd om over schip Moskva te praten

Het Kremlin is niet gemachtigd om over de gezonken kruiser Moskva, het vlaggenschip van de Zwarte Zeevloot, te praten. Dat beweert een woordvoerder van de Russische president Vladimir Poetin dinsdag. Ook over het lot van de bemanningsleden zegt het Kremlin geen details te kunnen vrijgeven, ondanks oproepen van familieleden om met informatie te komen.