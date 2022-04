Brussel akkoord met samensmelting Landal en Roompot

De Europese Commissie is akkoord met de samensmelting van de twee grootste uitbaters van vakantieparken in Nederland, Landal Green Parks en Roompot. Maar of de deal door kan gaan, is daarmee nog niet gezegd. Het is nog steeds wachten op de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Een onderzoek van de Nederlandse toezichthouder loopt nog.

De overname van Landal door Roompot werd in juni aangekondigd. Landal GreenParks heeft ruim honderd vakantieparken in onder meer België, Denemarken, Duitsland, Groot-Brittannië, Hongarije, Nederland, Oostenrijk, Tsjechië en Zwitserland. Het aanbod bij Roompot bestaat uit meer dan tweehonderd parken en vakantielocaties in België, Duitsland, Frankrijk, Nederland en Spanje. Bij de twee bedrijven samen werken ruim 5000 mensen.

Brussel keek bij zijn beoordeling naar de mogelijke gevolgen voor de concurrentie buiten Nederland. Uit dat onderzoek zijn geen mededingingsbezwaren naar voren gekomen, waardoor de deal dus door zou kunnen gaan. De ACM gaf eind vorig jaar evenwel aan meer tijd nodig te hebben voor een beoordeling van de situatie in Nederland. Een woordvoerder laat weten dat de waakhond hiermee nog niet klaar is.

De ACM wilde de deal verder onderzoeken om te kijken of Roompot en Landal zo’n sterke marktpositie in Nederland krijgen dat ze daardoor de prijzen kunnen verhogen. Ook zijn de twee bedrijven groot in dienstverlening aan parken die niet in hun bezit zijn. Daarvoor verzorgen ze bijvoorbeeld de boekingen of de marketing, maar ook het beheer. Ook voor deze diensten wil de toezichthouder kijken of de combinatie van Roompot en Landal andere parken op hogere kosten jaagt.