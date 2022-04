Offensief in Oost-Oekraïne gericht op front van 480 kilometer

Het offensief van het Russische leger in het oosten van Oekraïne lijkt in volle hevigheid te zijn losgebarsten. Volgens de BBC voert het leger aanvallen uit langs een grens van 480 kilometer. De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov sprak dinsdag van ‘een nieuwe fase van de speciale militaire operatie in Oost-Oekraïne’. In de nacht van maandag op dinsdag werden tientallen luchtaanvallen uitgevoerd langs de grens.

De militaire autoriteiten in Kiev meldden maandagavond signalen te zien ‘van het begin van de aanval op het oostelijk strijdtoneel’. Het Oekraïense leger zegt in een verklaring dat Russische troepen proberen om langs de hele frontlinie door de Oekraïense verdediging te komen. Langs het hele front zou het offensief ‘geïntensiveerd’ zijn, aldus de generale staf.

De troepen zouden zich richten op de regio Donbas, waar pro-Russische separatisten al jarenlang strijd leveren, en deze in zijn geheel in handen willen krijgen. Moskou had eerder al laten weten dat het belangrijkste doel op dit moment is om de Donbas onder controle te krijgen en een verbinding over land met de Krim tot stand te brengen. Volgens het Russische ministerie van Defensie streeft het land ernaar Oost-Oekraïne te ‘bevrijden’.

Het ministerie beschuldigde het Westen er dinsdag van dit deel van de militaire operatie, zoals Rusland de oorlog noemt, doelbewust te rekken door wapens te leveren aan Oekraïne. Volgens de Russische minister van Defensie Sergej Sjojgoe laat het toenemende aantal wapenleveringen door westerse landen zien dat deze landen ‘het regime in Kiev willen uitlokken om te vechten tot de laatste Oekraïner is verslagen’.