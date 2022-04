Drie Duitsers in Arnhem gepakt wegens poging tot moord in Hamburg

Een speciaal politieteam heeft maandagmiddag in Arnhem drie Duitse mannen opgepakt op verdenking van poging tot moord in Hamburg begin 2021. De mannen werden tegelijkertijd op hun werkplek gearresteerd volgens de politie. Volgens de Gelderlander hadden de arrestaties plaats direct na een middagvoorstelling van Circus Renz International in Arnhem. Het zou gaan om drie broers uit de bekende circusfamilie.