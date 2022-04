Veroordeling Marco Kroon voor wildplassen blijft in stand

De veroordeling van majoor Marco Kroon voor onder meer wildplassen en het geven van een kopstoot aan een agent tijdens carnaval in 2019 blijft in stand, zo heeft de Hoge Raad dinsdag besloten. Kroon, drager van de Militaire Willems-Orde, is eind 2020 door de militaire kamer van het gerechtshof in Arnhem veroordeeld tot een taakstraf van 80 uur en een boete van 120 euro.