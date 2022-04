Rentevrees houdt Europese beurzen weer in de greep

Rentevrees houdt de Europese beurzen opnieuw in de greep. Veel beleggers zijn bang dat de rente in de Verenigde Staten wel eens sneller omhoog zou kunnen gaan dan alom wordt aangenomen. Vooral voor de waardering van techaandelen lijkt dat slecht nieuws, zij waren dinsdag halverwege de dag daarom de grootste verliezers op de beurs in Amsterdam.

Betaalbedrijf Adyen stond met een min van bijna 5 procent onderaan bij de hoofdfondsen aan het Damrak. Ook bijvoorbeeld maaltijdbezorger Just Eat Takeaway, telecombedrijf KPN en techinvesteerder Prosus leverden behoorlijk aan beurswaarde in.

De vrees voor hogere rente komt vooral door de aanhoudende hoge inflatie in tal van landen. De baas van de Federal Reserve Bank in St. Louis heeft daarnaast gezegd dat de Amerikaanse centrale bank de rente snel verder zal moeten opkrikken om de hoge inflatie te kunnen beteugelen. Hij sloot zelfs niet uit dat er in een keer een relatief grote rentestap nodig zou zijn.

Oorlog

Als de rente omhoog gaat is dat eigenlijk slecht voor aandelen in het algemeen. Dat komt omdat het dan relatief aantrekkelijker wordt om te beleggen in obligaties. Voor aandelen van techbedrijven pakt dat extra ongunstig uit omdat ze relatief duur zijn en soms nog amper winst maken.

Verder worden de ontwikkelingen rond de oorlog in Oekraïne weer scherp in de gaten gehouden. Ook kijkt de markt uit naar het begin van de drukke cijferperiode later deze week. De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 1,4 procent lager op 709,31 punten. De MidKap verloor 0,4 procent tot 10679,44 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs gaven tot 1,2 procent prijs.

PostNL

Bij de middelgrote fondsen was aanbieder van pakketkluisjes Inpost (min 3,5 procent) de grootste verliezer. PostNL, dat zijn jaarlijkse aandeelhoudersvergadering houdt, won juist bijna 3 procent. Beleggers lieten zich daarbij niet van de wijs brengen door een bericht in Belgische media dat er nog steeds kinderen aan het werk zouden zijn voor de Belgische tak van het post- en pakkettenbedrijf. PostNL zelf ontkent dit en heeft laten weten deze praktijken in eigen controles en onderzoeken helemaal niet tegen te komen.

De olieprijzen gingen na enkele dagen van prijstoename weer omlaag. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,6 procent minder op 106,57 dollar. Brentolie werd 1,3 procent goedkoper op 111,70 dollar per vat. De euro was 1,0799 dollar waard tegen 1,0796 dollar bij het slot van de handel op donderdag, voorafgaand aan het lange paasweekend.