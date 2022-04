Meer zwerfafval in de Waddenzee

De hoeveelheid zwerfafval in de Waddenzee neemt toe. Het gaat vooral om plastic, paraffine en keramiek. Er is vooralsnog geen goede verklaring voor de stijging van de hoeveelheid afval, aldus Rijkswaterstaat en de Waddenunit, een onderdeel van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Rijkswaterstaat en de Waddenunit meten sinds 2018 jaarlijks hoeveel afval er in de Waddenzee zwerft.