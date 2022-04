Musical Les Misérables keert terug in Nederland

Na veertien jaar is de musical Les Misérables volgend jaar weer te zien in Nederland. De producenten hebben dat dinsdag bekendgemaakt. De productie is van 1 tot en met 19 maart te zien in Carré in Amsterdam en daarna mogelijk nog in een aantal grote Nederlandse theaters. Milan van Waardenburg (Jean Valjean), Freek Bartels (Javert) en Vajèn van den Bosch (Eponine) spelen de hoofdrollen in de nieuwe versie.

Les Misérables, gebaseerd op de gelijknamige roman van Victor Hugo, is een van de succesvolste musicals ooit. In Londen is het stuk al sinds 1986 onafgebroken te zien. Het is daarmee de langst lopende musical in het Verenigd Koninkrijk. Ook op Broadway in New York werd de voorstelling jarenlang opgevoerd.

In Nederland produceerde Joop van den Ende in 1991 de eerste Nederlandstalige versie met Pia Douwes, Henk Poort, Ernst Daniël Smid, Joke de Kruijff, Simone Kleinsma en Paul de Leeuw. Voor een aantal van hen betekende deze voorstelling een doorbraak. In 2008 keerde Les Misérables terug en reisde de voorstelling ruim een jaar door het land, toen met René van Kooten, Wim van den Driessche, Jamai Loman en Nurlaila Karim.

De kaartverkoop voor de voorstellingen in Carré is dinsdag direct begonnen.