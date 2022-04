Paternotte begrijpt vragen D66'ers over MeToo-affaire

D66-fractievoorzitter Jan Paternotte begrijpt dat leden van zijn partij uitleg willen over de manier waarop het bestuur is omgegaan met een rapport over grensoverschrijdend gedrag door de invloedrijke partijstrateeg Frans van Drimmelen. "Wij leggen de lat voor onszelf hoog en of we die in dit geval gehaald hebben is dus de vraag."