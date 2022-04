Denemarken zet in op Noordzeegas om Russisch aanbod te verlagen

Denemarken wil zijn afhankelijkheid van Russisch gas verminderen en zet daarom in op extra productie van aardgas uit de eigen velden op de Noordzee. Deze productieverhoging is tijdelijk aangezien de Deense regering ook vol inzet op de ontwikkeling van duurzame energiebronnen.

‘We zullen de productie van aardgas in de Noordzee voor een beperkte periode verhogen’, vertelde premier Mette Frederiksen tijdens een briefing aan verslaggevers. ‘Wij zijn ervan overtuigd dat het beter is gas te produceren in de Noordzee dan het te kopen van Vladimir Poetin.’ Volgens de premier kan Denemarken door het extra Noordzeegas volgend jaar effectief onafhankelijk zijn van Russisch gas. ‘Maar aangezien we deel uitmaken van het Europese gasnetwerk, hebben we ook de andere landen nodig om onafhankelijk te worden’, zei ze.

De Russische president Poetin waarschuwde Europa eerder dat de gasleveringen worden stopgezet tenzij het gas in de Russische roebel wordt afgerekend. Rusland reageerde daarmee op de sancties die de Europese Unie tegen Rusland heeft ingesteld in verband met de invasie van Oekraïne.

De Deense regering presenteerde ook plannen om de elektriciteitsproductie uit hernieuwbare energiebronnen, zoals wind- en zonne-energie, drastisch op te voeren. Ook wil Kopenhagen een uniforme koolstofbelasting op de uitstoot van bedrijven invoeren. De productie van wind- en zonne-energie op land moet binnen acht jaar verviervoudigen. De offshore windenergieproductie moet daarnaast ook flink worden opgevoerd.