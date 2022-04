ICS: hogere vrachtkosten door Oekraïne-oorlog stuwen voedselprijs

Door de oorlog in Oekraïne wordt het wereldwijd duurder om bulkgoederen als graan te vervoeren en die kosten zullen voorlopig nog hoog blijven. Dat effect komt bovenop de toch al sterk gestegen prijzen voor tarwe, waarschuwt de International Chamber of Shipping (ICS). Dat stelt volgens de mondiale belangenbehartiger voor de scheepvaart vooral landen Afrika en Azië die graan importeren voor grote problemen.

‘Dit zal zijn weerslag hebben op armere landen in Afrika, die het zich niet kunnen veroorloven om veel meer te betalen voor hun graan’, zegt ICS-voorzitter Esben Poulsson. ‘Voorlopig blijven de vrachttarieven hoog en ze zouden nog iets kunnen stijgen’, zegt Poulsson. Hij waarschuwt ook voor hevige schommelingen in de prijs omdat de situatie in Oekraïne zomaar kan veranderen.

Oekraïne is een belangrijke exporteur van tarwe, dat doorgaans met schepen via de Zwarte Zee zijn weg vindt naar importeurs in andere delen van de wereld. Volgens de ICS zijn kunnen zo’n tachtig tot honderd bulkschepen in Oekraïne niet verder door militaire blokkades en zeemijnen. Daardoor verschuiven de handelsstromen. Zo exporteren sommige graanproducenten in Noord- en Zuid-Amerika voor het eerst in jaren naar landen in Zuidoost-Azië en Afrika. Reders hebben hogere kosten door die lange afstanden en dat werkt door in de uiteindelijke voedselprijzen.

Coronavirus

Een belangrijke graadmeter van de Verenigde Naties voor voedselprijzen staat al op recordhoogte. Dat doet met name landen en huishoudens met lagere inkomens pijn, omdat zij een relatief groot deel van hun geld kwijt zijn aan voedsel.

Naast de oorlog in Oekraïne heeft de strijd tegen het coronavirus in China impact op de tarieven in de scheepvaart. Grote steden, waaronder havenstad Shanghai, zitten in een strenge lockdown. Daardoor lopen veel bulkschepen vertraging op bij Chinese havens.

De tarieven voor het vervoer van droge bulkgoederen liggen volgens de Baltic Dry Index, die als belangrijke maatstaf in de sector geldt, 65 procent hoger dan in januari. In die maand lagen de vervoerskosten uitzonderlijk laag doordat de vraag naar ijzererts in China was gedaald. In het najaar van 2021 bereikten de vrachttarieven juist het hoogste niveau in dertien jaar door de haperende productie van grondstoffen.