Open brief over wangedrag bij D66 vijfhonderd keer getekend

Een brief waarin D66-leden uitleg van het partijbestuur eisen over een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag binnen de partij is meer dan vijfhonderd keer ondertekend. De ondertekenaars willen het onderzoeksrapport inzien, snel een verklaring van het bestuur en een ledenbijeenkomst.

De Volkskrant onthulde dit weekend dat D66 onderzoek liet doen naar het invloedrijke lid Frans van Drimmelen, maar niet naar buiten bracht dat hij een medewerker "gestalkt, bedreigd en gechanteerd" zou hebben. Die bevinding stond in een vertrouwelijke bijlage bij het onderzoek. Uit de bevindingen die wel gepubliceerd werden, bleek niet dat hij iets had misdaan.

De ondertekenaars van de brief zeggen dat het vertrouwen van de leden in de partijtop beschadigd is geraakt door de manier waarop met het onderzoek is omgegaan. Het bestuur heeft aangekondigd nog eens naar het rapport te kijken, terwijl het daar al een jaar de kans voor heeft gehad.

De eis dat de partijtop binnen een week met een nieuwe verklaring over de documenten moet komen, lijkt te worden ingewilligd. Het bestuur heeft beloofd het onderzoek opnieuw te "wegen om te bezien of zij daar eventueel andere conclusies uit trekken dan eerder is gedaan", meldde de partij. De conclusies zouden vrijdag openbaargemaakt worden.