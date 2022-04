Oorlog in Oekraïne blijft ook na Pasen grote zorg voor beleggers

De oorlog in Oekraïne blijft ook na het lange paasweekend een van de grootste zorgen van beleggers. De Europese beurzen gingen dinsdag overwegend omlaag, nu het verwachte offensief van het Russische leger in het oosten van Oekraïne is begonnen. Ook lijkt rentevrees opnieuw op te spelen op de financiële markten.

Tot de grootste verliezers in de Amsterdamse hoofdindex hoorden bedrijven uit de techsector als Just Eat Takeaway, Adyen en Prosus. De eerstgenoemde leverde in de vroege handel meer dan 4 procent in, de andere twee tekenden minnen op van bijna 3 procent. De baas van de Federal Reserve Bank in St. Louis heeft gezegd dat de Amerikaanse centrale bank de rente snel verder zal moeten opkrikken om de hoge inflatie te kunnen beteugelen, iets wat de waardering van techaandelen waarschijnlijk geen goed zal doen.

De AEX-index op Beursplein 5 zakte in de eerste handelsminuten 0,8 procent tot 713,50 punten. De MidKap verloor 0,2 procent tot 1069,83 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs leverden tot 1 procent in, Londen bleef min of meer vlak. Beleggers verwerken niet alleen de laatste nieuwsontwikkelingen, maar sorteren ook alvast voor op de start van de drukke kwartaalcijferperiode die later deze week begint.

PostNL

PostNL noteerde 0,6 procent hoger ondanks een bericht in Belgische media dat er nog steeds kinderen aan het werk zijn voor de Belgische tak van het bedrijf. Vier maanden na een eerste undercoverreportage is het post- en pakkettenbedrijf er volgens hen nog steeds niet in geslaagd om misstanden bij zijn Belgische onderaannemers aan te pakken. PostNL zelf ontkent dit en heeft laten weten deze praktijken in eigen controles en onderzoeken helemaal niet tegen te komen.

De olieprijzen zaten de laatste dagen in de lift, maar gaan nu weer licht omlaag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,8 procent minder op 107,39 dollar. Brentolie werd 0,6 procent goedkoper op 112,44 dollar per vat. De euro was 1,0787 dollar waard tegen 1,0796 dollar bij het slot van de handel op donderdag, voorafgaand aan het lange paasweekend.