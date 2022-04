Weer geen evacuatieroutes uit belegerde Oekraïense gebieden

Voor de derde dag op rij worden er geen evacuatieroutes geopend voor inwoners van belegerde Oekraïense gebieden. Rusland en Oekraïne wisten geen akkoord te bereiken over het openen van zogeheten humanitaire corridors om mensen de kans te geven naar veiligere plekken te gaan.

Op de dagen dat er wel evacuatieroutes zijn, vertrekken meestal duizenden mensen uit onder meer Marioepol en Loehansk naar westelijkere plaatsen in Oekraïne. Oekraïne wil nog steeds dat er een evacuatieroute komt voor mensen in Marioepol, Rusland zegt dat het die stad op een staalfabriek na volledig onder controle heeft. In die fabriek zouden de laatste militairen die voor Oekraïne vechten zich verschanst hebben.

Rusland is volgens Oekraïne een groot offensief begonnen in het oosten van het land. De focus lijkt te liggen op de regio Donbas, waar de afvallige zelfverklaarde onafhankelijke republieken Donetsk en Loehansk liggen.