Meer verzet van burgers bij Raad van State tegen bouwplannen

Burgers verzetten zich via de Raad van State steeds vaker tegen grootschalige bouwplannen, zoals bijvoorbeeld de aanleg van een windpark. De groei van het aantal protesten zorgt er, in combinatie met personeelstekort, voor dat dergelijke zaken langer dan gewenst bij de rechters blijven liggen. Dit bevestigt een woordvoerder van de Raad van State na berichtgeving van Trouw.

Het aantal zaken bij de Omgevingskamer, waar bouwen onder valt, steeg vorig jaar naar ruim 2300. In 2020 ging het nog om ruim 1800 zaken.

Volgens de woordvoerder neemt juist het aantal complexe zaken toe. Het gaat hier om protesten tegen grote projecten zoals de bouw van huizen of windparken. Voor dergelijke zaken geldt dat er veel voorbereiding nodig is. Maar bij de Raad van State is een tekort aan griffiers die dit moeten oppakken. ‘Net als elke organisatie kampen we met een krappe arbeidsmarkt’, zo legt de woordvoerder uit.

Normaal gesproken doet de Raad van State deze kwesties binnen een jaar af. ‘In het verleden haalden we dat’, aldus de woordvoerder. ‘Maar bij complexe zaken duurt het nu langer dan een jaar. Dat baart ons zorgen.’ Doordat het nu langer duurt voor er een uitspraak is, kunnen er vertragingen ontstaan in de bouwplannen.