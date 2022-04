Sri Lanka vraagt IMF om noodfinanciering wegens ernstige crisis

Door de crisis is Sri Lanka bijna door zijn internationale reserves heen. Dat maakt het moeilijk om essentiële zaken te importeren zoals brandstof, voedsel en medicijnen. Het ministerie van Financiën bevestigt nu dat de regering het IMF om snelle financiële hulp heeft gevraagd. Tegelijkertijd heeft het nabijgelegen India voorgesteld Sri Lanka te helpen bij het herstellen van de betalingsbalans.

Sri Lanka heeft de komende maanden 3 miljard dollar aan financiële hulp nodig, zei minister van Financiën Ali Sabry eerder. Hij hoopt dat het IMF, de Wereldbank en India de eilandstaat tegemoetkomen. Onlangs maakte de centrale bank van Sri Lanka bekend buitenlandse schulden voorlopig niet af te betalen.

Protesten

In Colombo, de belangrijkste zakenstad van het land, houden boze Sri Lankanen al wekenlang protesten tegen president Gotabaya Rajapaks en de hoge brandstof- en voedselprijzen. Dinsdag waren er opnieuw grote demonstraties nadat de prijzen voor benzine en diesel met respectievelijk 64 en 33 procent werden verhoogd.

Sri Lanka is voor een groot deel van zijn inkomsten afhankelijk van toerisme. In 2019 bleven toeristen grotendeels weg na terroristische aanslagen. Een jaar later maakte de coronacrisis internationale vliegreizen vrijwel onmogelijk.