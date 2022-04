VN overleggen over vetorecht permanente leden Veiligheidsraad

Het voorstel houdt in dat na elk veto binnen tien werkdagen een Algemene Vergadering van alle 193 lidstaten wordt gehouden om het veto te bespreken. Onder de vijftig landen die het voorstel steunen zitten ook Japan en Duitsland, die beide hopen een permanente zetel in de Veiligheidsraad te bemachtigen mocht die ooit worden uitgebreid. Van landen als India, Brazilië en Zuid-Afrika, die bij uitbreiding mogelijk ook zouden toetreden, is niet bekend hoe ze tegen het voorstel aankijken.

Het idee voor een inperking van het vetorecht bestaat al langer, maar is door de situatie in Oekraïne weer boven komen drijven. De VN-Veiligheidsraad heeft meerdere malen geprobeerd resoluties aan te nemen om het geweld in Oekraïne te veroordelen, maar die werden telkens geblokkeerd door Rusland. De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft daar begin april nog kritiek over geuit.

De VN-Veiligheidsraad heeft naast vijf permanente leden ook tien wisselende, niet-permanente leden. Die hebben geen vetorecht.

De Sovjet-Unie was in 1946 de eerste staat die ooit een veto uitsprak in de Veiligheidsraad. Sindsdien heeft Moskou met 143 veto’s de meeste ooit uitgesproken, gevolgd door de VS (86 keer), Groot-Brittannië (30 keer) en China en Frankrijk (beide 18 keer).