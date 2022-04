IMF raamt impact van de oorlog in Oekraïne op de wereldeconomie

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) maakt dinsdag in nieuwe economische ramingen voor het eerst een concrete inschatting van de impact van de oorlog in Oekraïne op de wereldeconomie. IMF-topvrouw Kristalina Georgieva liet vorige week al weten dat de groei door het conflict zowel dit jaar als volgend jaar lager uit zal vallen dan eerder geraamd. Maar precieze cijfers noemde ze nog niet. Ook is nog niet bekend wat het IMF bijvoorbeeld over de perspectieven voor Nederland denkt. Georgieva zei alleen dat de prognoses van 143 landen naar beneden worden bijgesteld.

Het is gebruikelijk dat de baas van het IMF in de week voorafgaand al een tipje van de sluier oplicht. Ze wees erop dat de oorlog niet alle economieën even hard raakt. In veel landen zijn het vooral de verstoringen van leveringsketens en extra schaarste op de grondstoffenmarkten die de meeste pijn veroorzaken. Daardoor zijn de prijzen overal flink gestegen. Over de hele wereld zullen huishoudens de hoge inflatie in hun portemonnee voelen. In bijvoorbeeld Afrika kan een groter deel van de bevolking te maken krijgen met honger, zei Georgieva.

De vorige keer dat het IMF met concrete voorspellingen kwam was in januari. Toen werden de groeiverwachtingen voor de wereldeconomie al flink naar beneden bijgesteld. De grote boosdoener destijds was de snelle verspreiding van de omikronvariant van het coronavirus en de aanhoudende verstoringen in de leveringsketens van bedrijven. Toen was de verwachting dat de omvang van de wereldeconomie dit jaar 4,4 procent zou groeien en volgend jaar 3,8 procent. Deze percentages zullen dit keer dus lager uitkomen.