Onderzoek: ouders kunnen kinderen nog beter leren omgaan met geld

Volgens het onderzoek maakt het merendeel van de ouders bijvoorbeeld geen afspraken met zijn kinderen over hoeveel zakgeld ze moeten sparen. Ook heeft bijna een derde van de ouders kinderen nooit geleerd de pincode geheim te houden of de toetsen af te schermen bij het pinnen. Meer dan de helft van de ondervraagde ouders vindt dat de school een taak heeft om kinderen te leren omgaan met geld.

Volgens de Volksbank, die begin dit jaar ruim 1100 Nederlanders van 25 jaar en ouder met kinderen van 4 tot en met 12 jaar ondervroeg, is zakgeld voor veel ouders een ‘essentieel’ onderdeel van de opvoeding. Het merendeel van de kinderen in die leeftijdscategorie krijgt zakgeld. Hoe ouder het kind, hoe vaker het zakgeld digitaal wordt gegeven. Een vijfde van alle kinderen heeft een pin- of betaalpas. Dat zijn meestal de oudere kinderen.

Fraude herkennen

Het merendeel van de ouders zegt de gevaren van bijvoorbeeld fraude via WhatsApp en phishing te kennen. Volgens Marinka van der Meer, directeur klant en merk bij de Volksbank, tonen de cijfers aan dat ‘over de hele linie’ nog ‘volop’ verbetering te behalen valt. ‘Zeker ook omdat er een enorme toename is van het aantal jongeren met schulden’, licht Van der Meer in een persbericht toe. De bank waarschuwt ook voor de invloed van sociale media en influencers, die kinderen kunnen verleiden tot impulsaankopen.

Kinderen besteden hun zakgeld voornamelijk aan kleine speeltjes, accessoires en gadgets. Daarna volgen snoep en snacks, bouwspeelgoed, games of apps en hobbymateriaal.