Raket uit Gaza onderschept door Israëlisch leger

Vanuit de Gazastrook is maandagavond voor het eerst dit jaar een raket afgevuurd richtig Israël maar zonder gevolgen. De Israëlische luchtafweer onderschepte het projectiel voordat het kon inslaan. De actie verhoogde niettemin de spanning in de regio na de recente rellen van religieuze aard op de Tempelberg.

Hamas, dat de dienst uitmaakt in Gaza, had al gewaarschuwd dat elk incident bij de al-Aqsa-moskee in Oost-Jeruzalem overschrijding van een ‘rode lijn’ zou betekenen. De islamitische verzetsbeweging beschuldigde Israël ervan aanvallen op gelovigen te tolereren.

Volgens de Israëlische premier Naftali Bennett is Hamas bezig met een wilde lastercampagne. ‘Dat is de waarheid. Israël doet er alles zodat we veilig kunnen genieten van onze feestdagen, joden, moslims en christenen’.