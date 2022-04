Beurzen New York sluiten licht lager, Twitter bij winnaars

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag met kleine verliezen gesloten. Beleggers op Wall Street deden het rustig aan bij het begin van een week met veel kwartaalresultaten van bedrijven. Het aandeel Twitter stond bij de winnaars door speculaties dat Tesla-topman Elon Musk nieuwe stappen in zijn overnamebod op Twitter kan zetten. Ook zou Musk de samenwerking zoeken met andere investeerders bij zijn overnameplannen.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,1 procent lager op 34.411,69 punten. De breed samengestelde S&P 500 daalde een fractie tot 4391,69 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq zakte 0,1 procent tot 13.332,36 punten.

Twitter werd 7,5 procent hoger gezet. Musk heeft een bod van 43 miljard dollar op tafel gelegd om Twitter over te nemen. Het bedrijf verzet zich echter tegen die overname en heeft een soort beschermingsconstructie opgeworpen om de multimiljardair buiten de deur te houden. Musk heeft gezegd dat het bestuur van Twitter niet in het belang van de aandeelhouders handelt.

Alibaba

Beleggers verwerkten ook kwartaalresultaten van Bank of America en BNY Mellon. Bank of America (plus 3,5 procent) zag de winst dalen, maar liet beter dan verwachte resultaten zien bij met name de leningen aan consumenten. Investeringsbank BNY Mellon had meer omzet dan verwacht, maar deed het qua winst minder goed. BNY Mellon verloor 2,3 procent.

De in New York genoteerde Chinese webwinkel Alibaba stond in de belangstelling door de dalende Chinese winkelverkopen. Die vielen in maart, mede door de strenge coronalockdowns in China, 3,5 procent lager uit. Alibaba werd 0,8 procent minder waard.

Didi Global

Taxidienst Didi Global kelderde bijna 19 procent. Dat Chinese bedrijf houdt binnenkort een stemming onder aandeelhouders over het beëindigen van zijn Amerikaanse beursnotering. Beleggers in de Verenigde Staten zien dat niet zitten omdat hun stukken dan minder makkelijk te verhandelen zijn. Ook kwam Didi met tegenvallende resultaten.

De euro was 1,0789 dollar waard. Bij het slot van de Europese handel vorige week donderdag noteerde de euro 1,0796 dollar. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,9 procent tot 107,86 dollar en Brentolie werd 1 procent duurder op 112,90 dollar per vat.