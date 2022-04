OM wil beelden tonen van man die ‘om niets’ jonge vrouw stak

Het Openbaar Ministerie (OM) is van plan om dinsdag beelden naar buiten te brengen van een man die ervan wordt verdacht dat hij afgelopen weekend in Vlaardingen een 21-jarige vrouw in haar rug heeft gestoken. Hij viel zijn slachtoffer ‘vanuit het niets’ aan volgens de politie. Die spreekt van een ‘heftig incident’, dat grote impact heeft, zowel op de vrouw zelf als op iedereen om haar heen en op leden van de hockeyclub waar ze zaterdagavond vandaan kwam toen het gebeurde.

‘Deze man moet zo snel mogelijk van straat worden gehaald’, aldus de politie. Die heeft overlegd met justitie, met als uitkomst dat beelden van de mogelijke dader dinsdag te zien zullen zijn in tv-programma Opsporing Verzocht. Dat is sneller dan gebruikelijk.

De vrouw werd rond 23.45 uur aangevallen toen ze op haar fiets vanuit de club in Schiedam op weg was naar een café aan de Hoogstraat in Vlaardingen. Daar had ze met haar vriend afgesproken. Op de kruising van de Kortedijk en de Werf van Pronk werd het slachtoffer in haar rug gestoken. Volgens de politie reed de dader ook op de fiets. Over zijn motieven is nog niets duidelijk.

Het mes dat de dader heeft gebruikt, wordt onderzocht. De politie benadrukt dat rechercheurs ‘alles op alles’ zetten om de dader te vinden.

Volgens de politie is het slachtoffer niet in levensgevaar. ‘Het lijkt erop dat geen vitale organen zijn beschadigd.’