Burgemeester: 200.000 banen in Moskou weg door sancties

In de Russische hoofdstad Moskou kunnen wel 200.000 werknemers van buitenlandse bedrijven hun baan verliezen vanwege de westerse sancties tegen Rusland. Dat heeft burgemeester Sergej Sobjanin gezegd. Vanwege de oorlog in Oekraïne hebben veel westerse bedrijven hun activiteiten in Rusland stilgelegd of zijn ze zelfs volledig vertrokken uit het land.