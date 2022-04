Twitter in schijnwerpers op Wall Street door overnamestrijd

De aandelenbeurzen op Wall Street zijn maandag met kleine uitslagen aan een drukke cijferweek begonnen. Het aandeel Twitter was vrijwel vlak nadat Tesla-topman Elon Musk een cryptische tweet de wereld in had gestuurd die zou kunnen wijzen op nieuwe stappen in zijn overnamebod voor Twitter. Ook zou Musk de samenwerking zoeken met andere investeerders bij zijn vijandige overnameplannen.

Beleggers verwerkten ook kwartaalresultaten van Bank of America en BNY Mellon, die voor de opening van de beurs een inkijkje gaven in de boeken. Verder zijn handelaren voorzichtig door de stijgende rentes en kauwden ze na op groeicijfers uit China. Daardoor staan ook de aandelen van Chinese bedrijven als webwinkel Alibaba en taxidienst Didi Global in de belangstelling.

De Dow-Jonesindex stond na enkele minuten 0,4 procent hoger op 34.585 punten. De breed samengestelde S&P 500 steeg 0,2 procent tot 4400 punten. Technologiebeurs Nasdaq daalde licht tot 13.346 punten.

Alibaba

Bank of America (plus 1,5 procent) zag de winst met 13 procent dalen, maar liet beter dan verwachte resultaten zien bij met name de leningen aan consumenten. Ook de aandelenhandel liep goed. Investeringsbank BNY Mellon had meer omzet dan verwacht, maar deed het qua winst minder goed. Dat weet de bank aan de oorlog in Oekraïne en de sancties tegen Rusland. BNY Mellon verloor 2,8 procent.

Alibaba stond in de belangstelling door de dalende Chinese winkelverkopen. Die vielen in maart, mede door de strenge lockdowns in het land, 3,5 procent lager uit. Alibaba werd 3 procent minder waard.

Didi Global

Taxidienst Didi Global kelderde 21 procent. Dat Chinese bedrijf houdt binnenkort een stemming onder aandeelhouders over het beëindigen van zijn Amerikaanse beursnotering. Beleggers in de Verenigde Staten zien dat niet zitten omdat hun stukken dan minder makkelijk te verhandelen zijn. Daarnaast kwam Didi met resultaten waarbij het verlies groter was dan voorzien.