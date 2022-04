Poetin ziet ‘eigen doelpunt’ in westerse sancties

De westerse economie verslechtert snel en dat is mede het gevolg van de sancties die westerse landen tegen Rusland hebben afgekondigd. Het is een eigen doelpunt van het Westen, aldus Poetin. Volgens de Russische president stabiliseert zich echter de economie van zijn land, inclusief de inflatie.

Rusland is doelwit van zware economische sancties van de westerse landen naar aanleiding van de aanval op Oekraïne die 24 februari is begonnen. Rusland is een belangrijke leverancier van aardgas en olie en van andere belangrijke grondstoffen.

De zich voortslepende strijd in Oekraïne is ondertussen een zware kostenpost voor de Russische staat. Maar Poetin ziet het als een noodzakelijke missie voor de veiligheid van zijn land en van etnische Russen in het oosten van Oekraïne. Het is volgens critici mogelijk ook een poging van de al meer dan twintig jaar regerende Poetin de aandacht van de Russen af te leiden van vele jaren van chronische economische problemen, mede veroorzaakt door de aanhoudende corruptie. Russen verliezen hun hoop op meer inkomen en een betere toekomst met Poetins stagnerende economische beleid.

Volgens waarnemers die The Financial Times citeert, staat Rusland nu voor een van de ergste economische crises sinds begin jaren negentig toen de Sovjet-Unie net uiteen gevallen was en er economische chaos heerste. Rusland zou dit jaar zijn bruto binnenlands product met zeker 11 procent zien krimpen.