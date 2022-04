Voorzorgslanding TUI-vlucht op Curaçao om barst in ruit

Een vliegtuig van reisorganisatie TUI van de Dominicaanse Republiek naar Amsterdam heeft in de nacht van zondag op maandag een voorzorgslanding gemaakt op Curaçao. De piloot besloot tot de voorzorgslanding omdat een barst in een ruit was ontstaan, meldt een woordvoerder van TUI na berichtgeving door de NOS.

De driehonderd passagiers moesten volgens de zegsvrouw uitstappen op Hato Airport. Er wordt met man en macht gezocht naar hotelkamers om de reizigers onder te brengen, meldt ze. Zo’n tweehonderd mensen zijn al naar hotels gebracht, voor circa honderd reizigers wordt nog een onderkomem gezocht, aldus de woordvoerder. ‘Pasen wordt uitbundig gevierd op Curaçao, veel mensen verblijven dan in hotels en alles zit nagenoeg vol. Maar we blijven zoeken naar alle mogelijkheden om deze passagiers nog wat nachtrust te bezorgen.’

Wanneer de reizigers hun reis kunnen vervolgen, is op dit moment nog niet bekend. ‘Veiligheid heeft de hoogste prioriteit, dus de ruit moet eerst gerepareerd worden, voordat het toestel weer het luchtruim in kan.’

Of de reizigers met hetzelfde toestel weer hun reis kunnen vervolgen, is nog onduidelijk. Dat is afhankelijk van hoelang het duurt voordat het raam is gerepareerd, geeft de woordvoerder aan. ‘We kijken wat het snelste is om ze naar huis te brengen. Mogelijk moeten we een ander toestel sturen.’