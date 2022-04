Rusland houdt generale repetitie voor jaarlijkse militaire parade

Oorlog of geen oorlog, de jaarlijkse overwinningsparade in Moskou die het einde van de Tweede Wereldoorlog in Europa markeert, gaat door. Russische media meldden dat circa 40 kilometer ten zuidwesten van de Russische hoofdstad 11.000 militairen, meer dan 130 militaire voertuigen, 62 vliegtuigen en 15 helikopters een generale repetitie hebben gehouden.

Op 9 mei is het de 77e verjaardag van de Sovjet-Russische overwinning op de Duitse Derde Rijk (1933-1945) in een strijd die in Rusland de Grote Vaderlandse Oorlog wordt genoemd. De eerste grote overwinningsparade was in juni 1945 en duurde ruim twee uur met 40.000 militairen als deelnemers.

Rusland heeft 24 februari het buurland Oekraïne aangevallen en de aanval lijkt sindsdien militair niet erg op te schieten. Wel is er veel Oekraïense militaire infrastructuur verwoest en is een groot gebied tussen de rivier de Dnjepr en de Zee van Azov ingenomen. Maar om een belangrijk doelwit in het zuidoosten van Oekraïne, de havenstad Marioepol, wordt nog steeds gevochten.

De ondergang afgelopen week van het vlaggenschip van de Zwarte Zeevloot was een mentale tegenslag voor Rusland. Het Kremlin blijft hopen op een belangrijke overwinning voor 9 mei. Tijdens de generale repetitie vlogen acht gevechtsvliegtuigen van het type Mig-29 over het oefenterrein in een formatie die de letter z weergaf, het symbool dat de Russische strijdkrachten in Oekraïne voeren. Het staat voor ‘za pobedu’, in het Russisch ‘voor overwinning’.