Duitse grondstoffenclub: bij hergebruik minder Russische import

Als Europa meer grondstoffen gaat recyclen, kan het minder afhankelijk worden van de import van grondstoffen uit Rusland, zegt het Duitse Grondstoffenagentschap. Het agentschap ziet in Europa ook nog volop kansen voor de extra winning van grondstoffen. Momenteel zijn voor de Europese markt met name Oekraïne en Rusland de belangrijke leveranciers van grondstoffen zoals nikkel en aluminium.

Duitsland recyclet momenteel al tussen de 40 en 60 procent van het koper, lood, aluminium en nikkel. Volgens het Grondstoffenagentschap is het land al goed op weg, maar is er nog genoeg potentie om verder grondstoffen her te gebruiken.

In Europa ziet het agentschap ook nog andere mogelijkheden voor de winning van grondstoffen. Zo heeft Finland nikkel en hebben Spanje, Portugal en Servië lithium, de grondstof waar veel accu’s voor elektrische auto’s van gemaakt worden.

De huidige processen in de Europese productie van dit soort grondstoffen moet dan wel eerst flink veranderd worden voor dit soort projecten daadwerkelijk economisch rendabel zijn. Dat kost onder meer tijd en geld, aldus het agentschap. De hoeveelheden die Oekraïne en Rusland produceren kunnen niet zomaar door andere leveranciers opgevangen worden.