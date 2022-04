Duitsland telt ruim 140 onderzoeken naar steun voor Rusland

In Duitsland zijn ruim 140 strafrechtelijke onderzoeken geopend naar steunbetuigingen voor de Russische agressie in Oekraïne, melden Duitse media. De meeste zaken hebben betrekking op het pro-Russische Z-symbool.

De letter z wordt in Oekraïne gebruikt door het Russische leger. Het teken is terug te vinden op onder meer uniforms, tanks en gebouwen. Ook wordt het symbool op sociale media gebruikt. Z staat voor ‘za pobedu’, wat Russisch is voor ‘voor overwinning’.

Het gebruik van het Z-symbool wordt in meerdere deelstaten gezien als ‘goedkeuring van misdaden’. Dat is volgens de regionale autoriteiten illegaal. Zij zeggen dat een gevangenisstraf van maximaal drie jaar of een boete kan worden opgelegd.