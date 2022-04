Russische tv toont gevangen Britten die om ruil vragen

Op de Russische televisie zijn twee gevangen Britten getoond. Ze zeggen geruild te willen worden tegen een in Oekraïne gevangen pro-Russisch lid van de oppositie, Viktor Medvedtsjoek. Aiden Aslin (29) en Shaun Pinner (48) roepen de Britse premier Boris Johnson op zich in te zetten voor hun vrijlating. Beiden zijn recent tijdens gevechten in Marioepol opgepakt.