Ook maandag geen humanitaire corridors in Oekraïne

In Oekraïne gaan maandag voor de tweede dag op rij geen humanitaire corridors open. De regering in Kiev noemt Russische beschietingen als reden.

Sinds het uitbreken van de oorlog maken Rusland en Oekraïne regelmatig afspraken over vluchtroutes voor burgers. De Oekraïense vicepremier Irina Veresjtsjoek laat weten dat om veiligheidsredenen is besloten om maandag geen humanitaire corridors te openen.

De onderhandelingen met Rusland waren volgens Veresjtsjoek ‘lang en ingewikkeld’. Er is onder meer gesproken over corridors voor inwoners van de havenstad Marioepol. De vicepremier laat weten dat wordt geprobeerd om zo snel mogelijk weer corridors te openen.

Via de vluchtroutes werden begin maart dagelijks tienduizenden mensen geëvacueerd naar veiligere gebieden in Oekraïne. Nu gaat het vaak om enkele duizenden burgers per dag.