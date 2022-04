Tesla bereidt zich voor op heropening fabriek Shanghai

Tesla bereidt zich voor op een heropening van zijn fabriek in Shanghai. Die is inmiddels zo’n drie weken gesloten vanwege lockdownmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus in de miljoenenstad te voorkomen. Bedrijven mogen van het stadsbestuur plannen maken voor een ‘veilige’ opening van hun fabrieken, waarbij werknemers ter plaatse wonen en regelmatig worden getest. Ook autobouwer Volkswagen heeft een fabriek in de stad.

Waarschijnlijk hervat Tesla dinsdag de productie in de fabriek in Shanghai. Sinds de productie eind maart stilviel heeft de autofabrikant tienduizenden auto’s niet in elkaar kunnen zetten. In de fabriek in Shanghai rollen vooral voertuigen van het type Model 3 en Model Y van de band. Doorgaans worden in de Chinese fabriek naar schatting 2000 auto’s per dag in elkaar gezet.

China voert een zero-Covid-beleid dat lange tijd succesvol leek. In de eerste maanden van de coronapandemie bleven de besmettingscijfers in het land lange tijd laag. Door de opkomst van de besmettelijker omikronvariant is het virus lastiger te beteugelen en raken steeds meer Chinezen besmet. Tientallen miljoenen mensen in andere delen van het land moesten eerder dit jaar ook al in lockdown.