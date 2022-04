Musical Soldaat van Oranje eind april voor 3000e keer gespeeld

Het is die zaterdag ook precies 11,5 jaar geleden dat de musical in première ging. Sindsdien zagen al meer dan 3,2 miljoen bezoekers de voorstelling.

Producent Fred Boot noemt het ‘intens mooi’ dat er ‘na zo’n bewogen periode’ weer een bijzonder moment kan worden beleefd. ‘Die avond van de 30e april hebben we - sinds de allereerste voorstelling - het verhaal van Erik Hazelhoff Roelfzema en zijn vrienden al 3000 keer kunnen doorvertellen aan onze bezoekers. En zij weer hun eigen, persoonlijke familieverhalen aan familie en vrienden. Zo houden we samen een belangrijk deel van onze geschiedenis in leven’, zegt hij.

Soldaat van Oranje is in ieder geval nog tot en met augustus te zien in de TheaterHangaar op vliegveld Valkenburg in Katwijk.