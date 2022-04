Meeste rond bekerfinale aangehouden mensen weer vrij

Van de 22 mensen die zijn aangehouden rond de bekerfinale zondag tussen Ajax en PSV in Rotterdam zit er nog een vast. De overige 21 zijn zondagavond al ‘afgehandeld’, aldus een politiewoordvoerder. Sommigen zijn met bijvoorbeeld een boete op zak naar huis gestuurd, anderen met een dagvaarding, wat betekent dat ze zich op een later moment voor een rechter moeten verantwoorden.

De verdachte die nog vastzit, had de ME lopen uitdagen en had drugs bij zich. Deze arrestant komt waarschijnlijk maandag op vrije voeten komen, aldus de woordvoerder.

De 22 mensen werden opgepakt voor onder meer het gooien en het in bezit hebben van vuurwerk, voor vechtpartijtjes en drugsbezit. De politie sprak eerder van een ‘drukke, maar beheersbare dag’.